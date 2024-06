Souza rescinde com o Basaksehir, da Turquia, e fica livre para acertar com o Vasco

Jogador, de 35 anos, está livre no mercado e bem próximo de retornar ao Cruz-Maltino, clube que o revelou, depois de 14 anos

Dessa forma, o volante deve voltar ao Cruz-Maltino depois de 14 anos. Em 2010, depois de ter feito 27 partidas, acertou com o Porto, da Portugal. Além disso, teve passagens por Grêmio, São Paulo, Fenerbahçe, Al-Ahli Jeddah, Besiktas, Beijing Guoan e Basaksehir antes de retornar ao Rio de Janeiro.

O meio-campista Souza, de 35 anos, rescindiu seu contrato com o Basaksehir, da Turquia, de forma oficial, nesta sexta-feira (28). Sendo assim, o jogador está livre para assinar contrato com o Vasco para a sequência da temporada e retornar ao clube carioca, que o revelou para o futebol.

“Rescindimos com nosso jogador de futebol Josef de Souza por mútuo acordo. Desejamos sucesso a Josef no restante de sua carreira”, publicou o Basaksehir nas redes sociais.

Nesta temporada, Souza esteve em campo em 13 partidas pelo clube turco, com uma assistência. Vale destacar que o retorno do volante era uma das exigências de Philippe Coutinho, que também deve assinar em breve. Além da dupla, Alex Teixeira também está bem próximo de acertar seu retorno.

O menino Gui, símbolo da torcida do Vasco, postou nesta terça-feira (25), uma foto com os jogadores Souza, Alex Teixeira e Philippe Coutinho. A imagem deixou a torcida do Cruz-Maltino eufórica nas redes sociais. Nos últimos dias, o clima é de ansiedade e expectativa pelo retorno de suas crias ao clube de São Januário.