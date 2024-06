Palmeiras anuncia a contratação de Agustín Giay

Giay tem 20 anos e foi capitão das seleções de base da Argentina. Ele é destaque do Ciclón e enfrentou o Verdão duas vezes este ano, na fase de grupos da Libertadores. Apesar do anúncio, o jogador só vai poder entrar em campo após o dia 10 de julho, data da abertura da janela de transferências do Brasil. Assim, o lateral deve seguir na Academia de Futebol com um planejamento físico para se manter em forma.

O Palmeiras anunciou na manhã desta sexta-feira (28), a contratação do lateral-direito Agustín Giay . O jogador assinou um contrato de cinco temporadas com o Verdão, que desembolsou cerca de R$ 40 milhões por 75% dos direitos econômicos do atleta. Ele é considerado uma das grandes joias do futebol argentino.

Inicialmente, Giay não considerava uma ida para outro clube da América do Sul e priorizava a Europa. Contudo, a proposta do Palmeiras mexeu com o atleta, que passou a validar a possibilidade de seguir no continente e adiar sua ida ao Velho Continente. Benfica e Atlético de Madrid estavam entre os possíveis destinos do jogador, mas não enviaram proposta.

No Palmeiras, ele vai brigar por posição com Marcos Rocha e Mayke. Contudo, assim como visto no San Lorenzo, ele também pode atuar no meio de campo. Giay é a oitava contratação do clube na temporada. Até aqui, o Verdão anunciou Aníbal Moreno, Caio Paulista, Lázaro, Rômulo e Bruno Rodrigues. Neste meio de ano o elenco acabou reforçado com Felipe Anderson, Mauricio e agora com o argentino.

