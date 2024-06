Jornalista crava demissão de técnico do Corinthians: ‘Já caiu’

Para Benjamim Back, a diretoria do Corinthians só aguarda o momento de anunciar a saída de António Oliveira

O jornalista Benjamin Back disse no X (antigo Twitter) que o técnico do Corinthians, António Oliveira, “já caiu”. De acordo com o comunicador, o Timão aguarda o melhor momento para informar da demissão.

Oliveira, afinal, vive momento de grande pressão após o empate com o Cuiabá, em casa. O Timão vem de sete partidas sem vitórias e está na zona de rebaixamento, com nove pontos somados.