Fluminense mantém escrita negativa no Brasileirão-2024

Derrota para o Vitória faz com que Tricolor amplie marca de sofrer gols em todas as rodadas até aqui; time tem a segunda pior defesa Crédito: Jogada 10

O Fluminense vai de mal a pior na temporada 2024. Ao perder para o Vitória, na última quinta-feira (27), a equipe das Laranjeiras chegou à marca de quatro derrotas seguidas e cinco jogos sem vencer. Para piorar, chegou aos sete jogos consecutivos levando gol somando todas as competições. Mas, no Brasileirão, o buraco é mais embaixo. Afinal, o Fluminense sofreu gol em simplesmente todos os 12 jogos até o momento, sendo o único clube a atingir tal marca negativa, e ostentando a segunda pior defesa do certame (20 gols sofridos, quatro a menos que o Vasco). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA MAIS: Cano, do Fluminense, pode superar seu maior jejum de gols na próxima rodada

É muito gol! Já são duas rodadas seguidas que o torcedor alimentou esperança pelo famoso “clean sheet” (“folha limpa”, na tradução literal, quando o time não sofre gol num jogo). Contra o Flamengo, no último domingo (23), o placar anotava 0 x 0 até os 44′ do segundo tempo, quando Pedro converteu pênalti polêmico – relembre aqui. Situação parecida ocorreu no jogo da última quinta. Fluminense e Vitória empatavam sem gols até (pasmem) os 44′ da etapa complementar. Foi quando o inspiradíssimo Zé Hugo, que entrara aos 26′, fez fila na defesa tricolor e serviu a Janderson, outro a entrar na mesma janela de substituição que seu companheiro. O ex-Botafogo chutou cruzado para matar Fábio e decretar, assim, nova derrota do Flu. Levar gols no fim, aliás, está virando tendência no time de Guerreiros. Nas últimas quatro partidas, o Tricolor sofreu gol nos momentos finais do jogo. Além dos citados contra Flamengo e Vitória, o Fluminense também levou gol do Cruzeiro (45+3′) e do Atlético-GO (45+5′).