Fan Zone da Copa América reúne torcedores em Copacabana

Sextou na Fan Zone da Copa América! Assim como na segunda-feira, os torcedores marcam presença para acompanhar a partida entre Paraguai e Brasil, pela segunda rodada da competição nacional. A Seleção precisa vencer para ficar perto da classificação para próxima fase.

Nesta sexta-feira, o Fundo de Quintal é a principal atração musical do segundo dia de Fan Zone Conmebol Copa América, com show programado para começar às 20h. A partir das 21h30, os telões iniciam a exibição da partida entre Brasil e Paraguai, com transmissão. O espaço oferece vasta opções de gastronomia, além de muita diversão nos estandes das marcas patrocinadoras.

Na última segunda-feira, mais de seis mil pessoas marcaram presença em Copacabana. Os ingressos para o evento são gratuitos e estão disponíveis por meio do site sympla.com.br. E a expectativa é de grande presença de público nesta sexta-feira.