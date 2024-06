Corinthians vira sobre São Paulo e assume a liderança do Paulistão feminino

A meio-campista Bia Menezes abriu o marcador para o Tricolor Paulista. Depois, o Timão se impôs na partida e empatou com Vic Alburquerque, em cobrança de pênalti. O gol da vitória foi de Eudmilla, já no segundo tempo do duelo.

O Corinthians novamente mostrou sua força no futebol feminino e nesta sexta-feira (28) superou o São Paulo pelo placar de 2 a 1. O confronto valeu pela sexta rodada do Campeonato Estadual. Assim, o Timão assume a liderança da competição.

O resultado coloca o Corinthians na liderança com 13 pontos conquistados. Em cinco partidas disputadas até o momento, o time obteve quatro vitórias e um empate. Por outro lado, o São Paulo é o terceiro colocado e tem 10 pontos somados.

Próximos jogos de Corinthians e São Paulo no Campeonato Paulista

Todavia, agora as Brabas terão pela frente a equipe da Ferroviária, em jogo marcado para segunda-feira (1º), no estádio do Canindé. Enquanto isso, o São Paulo enfrentará o Bragantino no dia 7 de julho, fora de casa.