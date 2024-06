Colômbia x Costa Rica: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo pela segunda rodada do Grupo D da Copa América, o mesmo do Brasil. Triunfo colombiano valerá vaga às quartas

Na noite desta sexta-feira (27/6), às 19h (de Brasília), Colômbia e Costa Rica se enfrentam pela segunda rodada do Grupo D da Copa América, o mesmo do Brasil. Na primeira rodada, os colombianos venceram Paraguai por 2 a 1 e lideram o grupo. Já a Costa Rica, com um time jovem e renovado, segurou o Brasil e, com o empate em 0 a 0, tem um ponto.Assim, uma vitória garante os colombianos nas quartas de final antecipadamente.

O técnico Nestor Lozano só tem uma dúvida: quem escalar no lugar de Lucumí. O zagueiro teve grave lesão muscular na estreia e está fora da competição. Mina que o substituiu é o favorito, mas Carlos Cuesta vem treinando muito bem e pode ficar com a vaga.

Como está a Costa Rica

Muito satisfeito com o comportamento do time no emoate com o Brasil. O treinador Gustavo Alfaro vai repetir a escalação da estreia. Assim, o veterano atacante Campbell fica como opção no banco. Assim, segue com um time muito jovem. Na coletiva desta quinta-feira, Alfaro se irritou quando perguntado se o seu time mais uma vez se defenderia com todos os jogadores, como fez contra o Brasil, ou se partiria mais para o ataque:

“Me criticam pelo fato de eu escalar um time defensivo. Falavam isso quando treinava o Equador. Mas goleamos Uruguai e Colômbia. Agora me criticam de novo. Acabamos de, com um time sub-23, empatar com o Brasil e paramos o Vini Jr que é um dos melhores do mundo. Afinal, quem consegue isso? Estou orgulhoso deste time, vamos para mais um jogo importante. E se quero me defender bem, é porque também quero atacar bem e temos de tomar cuidado. A Colômbia, assim como Brasil e Argentina é uma das favoritas ao título.”.

COLÔMBIA X COSTA RICA

2ª rodada do Grupo D da Copa América

Data e horário: 28/6/2024, 19h (de Brasília)

Local: State Farm Stadium, Phoenix (EUA)

COLÔMBIA: Camilo Vargas; Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina (Cuesta), e Mojica;Lerma e Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz e Borré. Técnico: Néstor Lorenzo

COSTA RICA: Sequeira, Quirós, Mitchell, Juan Pablo Vargas e Calvo; Jefferson Brenes, Orlando Galo, Lassiter;= e Ugalde; Aguilera e Álvaro Zamora. Técnico: Gustavo Alfaro

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Auxiliares: Martín Soppi e Pablo Llarena (URU)

VAR: Hector Paletta (ARG)

