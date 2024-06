Sanchez duplica número de jogos pelo Volta Redonda em 2024

O lateral esquerdo Sanchez, de 28 anos, é destaque como um dos principais jogadores do Volta Redonda, que atualmente lidera a Série C do Campeonato Brasileiro. Com 11 meses no clube, nesta temporada Sanchez se firmou como um dos pilares da equipe, contribuindo significativamente para a campanha do time na competição.

Nesta temporada, participou de 19 jogos, marcando dois gols e fornecendo três assistências, números que evidenciam sua importância tanto na defesa quanto no ataque. Esses números também afirmam a boa fase do jogador, que já tem mais que o dobro do número de partidas pelo clube que no ano passado, além de já ter cinco participações em gols.

“Graças a Deus esse ano tem sido muito bom pra mim. Estou tendo uma sequência melhor de jogos do que ano passado, conseguindo ser também mais importante lá na frente, dando assistências e fazendo gol também, um deles foi bastante importante né? O de falta contra o CSA, no começo do mês. Mas é isso, estou seguindo trabalhando para manter o nível, melhorar esses números, e se Deus quiser ajudar o Voltaço a conseguir esse acesso para a Série B”, disse o jogador.