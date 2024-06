Lateral do Grêmio expõe frustração com dificuldade em pontuar: ‘Incomodados’

João Pedro, do Imortal, valoriza empate contra o Atlético Goianiense, indica má sorte e demonstra alívio com a volta ao Rio Grande do Sul

O Grêmio voltou a pontuar no Campeonato Brasileiro após seis rodadas. Afinal, conseguiu um empate em 1 a 1 com o Atlético Goianiense , no Antônio Accioly, na última quarta-feira (26). Mesmo assim, ainda não foi o suficiente para sair da zona de rebaixamento, até porque a equipe vinha de seis derrotas consecutivas.

“Quando você tem uma sequência de jogos e não consegue nem pontuar é muito chato. A gente fica incomodado. Saímos com um ponto de Goiânia e sabemos o quanto é difícil jogar aqui. Isso é uma ajuda para a mudança de chave”, desabafou o jogador do Imortal.

Grêmio de volta ao Rio Grande do Sul

Posteriormente, o lateral-direito celebrou o retorno do Grêmio ao estado gaúcho e lembrou a interferência negativa desse período fora do Rio Grande do Sul.

“Faz uns 40 dias que estamos fora de casa, é demais. Minha família está toda lá. Conseguir ver eles um pouquinho durante todo esse tempo de viagem, mas voltar para casa e ter sua rotina é diferente. É um grande alívio”, concluiu.

O elenco se reapresenta já nesta quinta-feira (27) e vai realizar atividades no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O espaço recebeu a liberação depois das enchentes que atingiram o estado e causaram também danos no centro de treinamento. O Imortal volta aos gramados no próximo domingo (30) para enfrentar o Fluminense, às 16h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. O duelo será válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e de duas equipes que se encontram na zona de rebaixamento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook