Fluminense x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Mas no Brasileirão é apenas o lanterna. Nesta quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), no Maracanã, recebe o Vitória, que está na 17ª posição. O jogo é pela 12ª rodada da Série A e neste duelo entre times da zona de rebaixamento, a reação, para ambos, precisa começar agora. Após a demissão de Fernando Diniz, Marcão comandará a equipe carioca, que vem de quatro derrotas consecutivas. E a Voz do Esporte fará a transmissão desta partida. A cobertura começa com um pré-jogo que te coloca por dentro de tudo o que está rolando nestas duas equipes e assim que a bola rolar, o premiado Cesar Tavares estará na narração.

A cobertura deste jogo conta, além de Cesar Tavares no comando e na narração, com os comentários de Paulo Carvalho e as reportagens de Pedro Rigoni. Confira Fluminense x Vitória com a Voz do Esporte clicando na arte acima a partir das 17h30.