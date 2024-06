Ex-mulher de Hulk ostenta Mercedes caríssima em férias no Nordeste; veja fotos!

Ex-mulher de Hulk, do Atlético-MG, Iran Ângelo está aproveitando férias no Nordeste. Aliás, ela compartilhou nos stories uma foto dela dirigindo seu carro de luxo pelas ruas de João Pessoa, na Paraíba, uma Mercedes modelo SL63 AMG de cor vermelha .

Carro da ex de Hulk

A Mercedes da ex-mulher do jogador é avaliada em R$ 2 milhões. O alto valor é porque, além do luxo, o veículo possui bancos com massageador intenso e foi comprado sob medida para ela na Alemanha em novembro do ano passado. Além disso, o projeto demorou aproximadamente 52 dias para ser finalizado e entregue.

“Só a gente sabe como é difícil se reconstruir, e só Deus sabe das nossas lutas… Mas hoje decidi me presentear com uma conquista que simboliza uma nova fase da minha vida, uma fase melhor! Estou aqui, estou de pé, feliz e mais forte. Quero dizer que não importa a fase que você esteja passando, ela vai passar, pois no fundo do poço a única saída é pra cima! Obrigada Senhor”, postou na época da compra.

A influencer é mãe de Ian, Tiago e Alice, frutos do casamento com Hulk. O relacionamento terminou em 2019, quando o jogador se envolveu com a sobrinha dela, Camila Ângelo. Aliás, com a nova esposa, Hulk já teve duas filhas: Zaya, nascida em 2022, e Aisha, que nasceu recentemente em Miami, nos Estados Unidos.