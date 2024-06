David desfalca o Vasco por suspensão, mas segue pendurado; entenda

Mas o atacante também levou o segundo amarelo, recebendo consequentemente o vermelho. A regra do Brasileirão diz que um jogador pendurado que leve dois amarelos e o consequente vermelho precisa cumprir suspensão pela exclusão do jogo , seguindo, então, com dois amarelos.

O zagueiro Maicon e o lateral-esquerdo Lucas Piton passaram ilesos, sem levar punição. Rossi, o outro pendurado, sequer foi a campo.

Payet pode voltar ao Vasco na vaga de David

David é o vice-artilheiro do Vasco na temporada, com cinco gols. Além disso, ele já contribuiu com três assistências na temporada. São 26 jogos para o ponta com a camisa vascaína, que leva cerca de 185 minutos para participar de gol em 2024.

Dimitri Payet é, assim, quem deve substituí-lo contra o Botafogo, no sábado (29), em São Januário, em jogo válido pela 13ª rodada. O jogador, finalizando o período de transição após se recuperar de uma lesão na coxa direita, estará de volta ao time. Os volantes Zé Gabriel e Juan Sforza devem brigar pela vaga de Mateus Carvalho.