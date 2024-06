Copa América: Panamá vira em cima dos EUA e embola Grupo C

Americanos saem na frente. Mas com dez desde os 17 do 1º tempo, se retrancam, levam a virada e veem rivais chegaram aos mesmos três pontos

O torcedor norte-americano esperava uma grande vitória dos Estados Unidos sobre o Panamá, nesta quinta-feira (27/6), na Mercedes Benz Arena, em Atlanta, pelo Grupo C da Copa América. Mas saiu muito frustrado. Com dez desde os 17 minutos do primeiro tempo – Weah expulso – e muito retrancado, viu o time rival, velho freguês na Concacaf, vencer por 2 a 1, de virada. Balogun fez um golaço para os americanos. Mas Blackman, ainda do primeiro tempo, e Fajardo aos 38 da etapa final viraram o jogo.

Dessa forma, o Panamá chega aos mesmos três pontos dos Estados Unidos. A segunda rodada do Grupo C da Copa América se completa com Uruguai e Bolívia, que se enfrentam ainda nesta quinta-feira. Na última rodada, o Panamá enfrenta a Bolívia enquanto os EUA jogam contra os uruguaios.

Estados Unidos com dez, sai na frente e leva empate

O Panamá surpreendeu. Afinal, conseguiu pressionar os Estados Unidos, quase marcando numa bicicleta de Barcenas no primeiro minuto. E teve a posse de bola mesmo diante de um time americano que, jogando em casa, preferiu se fechar. E isso ficou ainda mais nítido quando o atacante Weah agrediu Miller num lance fora da jogada e foi expulso. Ainda assim, os Estados Unidos conseguiram achar um belo gol aos 21 minutos, quando Balogun tabelou com Robinson pela esquerda e mandou belo chute de fora da área. Contudo, a justiça foi feita quatro minutos depois, Num lance meio confuso, Blackman trombou com a defesa. Entretanto, conseguiu manter a bola e chutou de fora da área sem chance para o goleiro Turner.