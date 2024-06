Veja quem são as crias mais valiosas dos gigantes brasileiros

BARCELONA, SPAIN - SEPTEMBER 26: Philippe Coutinho of FC Barcelona waves during the LaLiga Santander match between FC Barcelona and Levante UD at Camp Nou on September 26, 2021 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images) Crédito: David Ramos

O Vasco está próximo de anunciar o retorno de Philippe Coutinho, o jogador revelado pelo clube que atingiu o maior valor de mercado na história (desde que os registros começaram em 2004). Jogando pelo Barcelona em 2018, o meia chegou a valer 150 milhões de euros (R$ 815,5 mi à época). Em levantamento, o “Bolavip” apurou o maior valor de mercado atingido por um jogador revelado em cada um de 13 grandes clubes brasileiros. Os preços são referentes à cotação feita pelo site especializado Transfermarkt e foram atualizados de acordo com a cotação do euro na época e corrigidos pela inflação no período. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O top 5 conta com revelações de Santos, Flamengo, Vasco, Grêmio e Corinthians: Neymar (R$ 978 milhões), Vini Jr (R$ 896 milhões), Coutinho (R$ 815 milhões), Ronaldinho (R$ 588 milhões) e Marquinhos (R$ 580 milhões). Todos os jogadores brasileiros atingiram os valores atuando na Europa As maiores revelações dos clubes brasileiros em valor de mercado atingiram os valores quando atuavam em clubes da Europa. Três deles atingiram as cifras pelo Real Madrid (Ronaldo, Marcelo e Vini Jr), dois pelo Paris Saint-Germain (Neymar e Marquinhos) e outros dois pelo Barcelona (Ronaldinho e Coutinho). Em alguns casos, o jogador pode ser negociado por um valor maior do que o estipulado pelo mercado, como aconteceu com Antony e Neymar. Ronaldo e Ronaldinho mantém recorde de Cruzeiro e Grêmio Mais antigos a integrar a lista, Ronaldo e Ronaldinho atingiram, então, os patamares em 2004 e 2007, respectivamente. O primeiro teve seu passe cotado 45 milhões de euros pelos Galácticos em 2004, e, com a conversão do euro na época e correção da inflação até 2024, o Fenômeno valeria, portanto, R$ 498,2 milhões. Já o ex-camisa 10 do Barça teria valor de R$ 588,8 milhões nos dias atuais.

Metodologia Foram apurados os jogadores revelados por 13 clubes grandes do Brasil que atingiram o maior valor de mercado, de acordo com as cotações do site Transfermarkt. Em seguida, o valor do real em relação ao euro nos anos em que os jogadores chegaram aos tais patamares (sempre utilizando como referência o câmbio) no primeiro dia útil do ano correspondente. Foi calculada, enfim, a inflação no período até 2024 de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Confira a lista completa abaixo: 1° Neymar (Santos): R$ 978,6 milhões (pelo PSG em 2018) 2° Vini Jr (Flamengo): R$ 896,6 milhões (pelo Real Madrid em 2023) 3° Coutinho (Vasco): R$ 815,5 milhões (pelo Barcelona em 2018) 4° Ronaldinho (Grêmio): R$ 588,8 milhões (pelo Barcelona em 2007) 5° Marquinhos (Corinthians): R$ 580,6 milhões (pelo PSG em 2021)

6° Antony (São Paulo): R$ 529,2 milhões (pelo Manchester United em 2022) 7° Alisson (Internacional): R$ 525,6 (pelo Liverpool em 2019) 8° Bruno Guimarães (Athletico-PR): R$ 508 milhões (pelo Newcastle em 2023)