Santos renova contrato com JP Chermont

Lateral-direito tinha vínculo com o Peixe até setembro de 2025, mas compromisso se encerra no final de 2027. Jogador é titular absoluto

O Santos acertou a renovação de contrato do lateral-direito JP Chermont. O vínculo do jogador se encerrava em setembro de 2025, mas agora vai até dezembro de 2027. Ele é titular absoluto da equipe e um dos destaques na Série B do Brasileirão. Assim, o Peixe decidiu valorizar o seu atleta.

Um dos principais motivos para o Santos correr para renovar com seu lateral-direito tinha a ver com seus vencimentos. Isso porque JP Chermont contava com uma faixa salarial das categorias de base, que não condiz mais com seu desempenho nos treinos e partidas. Assim, havia um temor que uma nova oferta pudesse seduzir o garoto.