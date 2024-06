Rival do Flamengo na Libertadores, Bolívar acerta com reforço brasileiro

Rival do Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Bolívar acertou a contratação do zagueiro Anderson Jesus, que teve passagem de destaque pelo América-MG. O jogador estava no futebol português, onde atuou por três temporadas no Vizela.

Aos 29 anos, Anderson Jesus sabe das dificuldades que enfrentará no duelo contra o Rubro-Negro, mas está confiante na vaga para as quartas de final da competição sul-americana.