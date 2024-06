Pogba nega que desistiu do futebol: ‘Ainda estou vivo, não se preocupem’

O meio-campista Paul Pogba utilizou suas redes sociais para negar que desistiu do futebol . Isso porque um trecho de entrevista em que afirmava que não iria mais jogar viralizou recentemente. Assim, o francês explicou que a declaração para a emissora qatari “Al Jazeera” é de setembro do ano passado e foi retirada de contexto.

“Nunca é suficiente. Olhem para Cristiano Ronaldo e Messi, eles sempre têm que provar de novo que são Cristiano Ronaldo e Messi depois de tudo que fizeram. O futebol é muito bonito, mas é cruel. As pessoas esquecem rapidamente de você. Em um dia você é o maioral, no outro, é ninguém. Falam que ‘estou acabado’, ‘já era’”, esclareceu Pogba.

Vale ressaltar que a declaração do meio-campista francês para o canal “Al Jazeera” ocorreu alguns dias antes da confirmação do resultado positivo do doping. Ou seja, ainda não havia sido suspenso. Por sinal, ele alega que há cobranças injustas sobre os principais jogadores de futebol.

“’Muitas coisas como “acabou para mim’. ‘Estou morto’, ‘Paul Pogba não existe mais’. Que eu não sou um bom jogador. Não é nem que sou mais um dos melhores, não sou mais um bom jogador. Quando estava lesionado, você fica mais velho, e esses comentários são frequentes. As pessoas esquecem dos seus gols, que você ganhou a Copa do Mundo. É algo que você tem que provar sempre”, concluiu.

Do auge ao ostracismo

O meio-campista esteve no elenco da França que venceu a edição de 2018 do Mundial, na Rússia. Ele surgiu nas categorias de base do Manchester United, mas não teve muito espaço. Assim, Pogba foi vendido à Juventus onde se destacou, retornou aos Diabos Vermelhos, porém novamente sem sucesso.

Depois voltou à Velha Senhora em 2022. O grande problema é que em sua primeira temporada depois do retorno sofreu uma sequência de lesões. Com isso, atuou em apenas dez partidas. Vale ressaltar que seu vínculo com a Juventus vai até 2026, mas está suspenso desde agosto de 2023. Afinal, ele testou positivo para testosterona depois de embate com a Udinese. Exatamente na primeira rodada do Campeonato Italiano. Por sinal, Pogba entrou com recurso no Tribunal Arbitral do Esporte.

