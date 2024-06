Guilherme Arana sai em defesa de Danilo: ‘Não faltou com respeito a ninguém’

Lateral do Atlético, Arana defendeu o capitão da Seleção Brasileira, que discutiu com um torcedor após o empate na estreia na Copa América

“Na verdade, acho que o tom (alto) foi mais por causa do estádio… Era muita gente falando ali, acho que foi nessa base. Em nenhum momento ele foi desrespeitoso com o torcedor (…) Acho que ele quis proteger o grupo, porque é o nosso capitão. Ele transmite isso dentro do vestiário, é nosso líder. Foi na base de proteger a gente e também dar uma explicação para o torcedor”, iniciou Arana.

Guilherme Arana, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (26), saiu em defesa de Danilo, que discutiu com um torcedor após o empate com a Costa Rica . Para o jogador do Galo, o capitão da Seleção Brasileira, um dos jogadores mais experientes do grupo, não quis desrespeitar o torcedor, apenas proteger o grupo.

“O tom de voz acho que foi mais pelo estádio. Era muita gente querendo foto, camisa, algo do tipo. Foi assim que a gente observou. O Danilo não comentou nada dentro do vestiário, mas nós o conhecemos muito bem e sabemos que foi mais para nos proteger e também para dar uma satisfação ao torcedor, com muito respeito. Pelo menos no vídeo que eu vi, ele não faltou com respeito a ninguém”, completou.

Acostumados com as críticas

Ainda a respeito das cobranças por conta do empate amargo na primeira rodada da Copa América, Guilherme Arana, que ressaltou o foco dos jogadores, detalhou como lida com as críticas.

“Com críticas estamos acostumados. Quando o resultado não vem, é normal que apareçam críticas. Mas nossa cabeça está boa, estamos todos focados, todos querem vencer e esse é nosso objetivo. Todos que vieram aqui convocados têm o sonho de vestir a camisa da seleção. É normal ter críticas, mas isso só nos fortalece e faz com que a gente trabalhe ainda mais forte para conquistar os objetivos”, explicou.