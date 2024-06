Ex-jogador do Vasco é preso suspeito de assassinar dono de joalheria no Rio de Janeiro

Pará foi preso junto com outros suspeitos. Ele é apontado, aliás, como mentor do crime pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Todos eles foram encontrados pela polícia em uma favela na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Ex-jogador do Vasco, Anderson Lopes Domingos, popularmente conhecido como Pará, foi preso na manhã desta quarta-feira (26). Ele é um dos principais suspeitos pelo assassinato do dono de uma joalheria, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Curiosamente, a investigação descobriu um roubo de um cordão de um pedestre, ocorrido no fim de dezembro em 2022. As características físicas se assemelhavam às dos suspeitos do homicídio praticado na joalheria. Um já estava preso o outro é Pará.

Pará vestiu as cores do Vasco em 2003. Ele também jogou em clubes da Turquia e no Madureira, do Rio de Janeiro.