Denilson comenta morte da sobrinha em retorno à TV; veja o vídeo

Apresentador do "Jogo Aberto", da Band, Denilson não esteve no trabalho nos últimos dois dias

Denilson agradece apoio

Durante o programa desta quarta-feira, o apresentador agradeceu todas as mensagens que recebeu.

“Só mandar um beijo para todo mundo que me mandou mensagem no Instagram. Pessoas conhecidas e não conhecidas, amigos e família, sem exceção. Transmiti todas as mensagens que recebi no Instagram para minha irmã. Estamos bem, na medida do possível”, iniciou.

“E eu só estou aqui por ela, porque ela amava ver o titio na televisão. Amava ter o titio famoso. Lorena, te amo meu amor. Cuida da gente ai de ciima. Olhe pela gente, vamos seguir com a mesma energia de sempre porque ela amava ver o titio feliz. Amava ver o titio zoando na televisão, concluiu.