VÍDEO: jogador do Sport faz gol contra bizarro na Série B

Um gol contra bizarro aos 21 segundos de jogo foi decisivo para o placar no confronto entre Sport e Novorizontino nesta segunda-feira (24). O time pernambucano deu a saída de jogo quando a bola chegou ao zagueiro Alisson Cassiano. O defensor tocou para trás e não viu o posicionamento do goleiro Caíque França. Com o gol contra, o Leão desabou dentro de campo. No fim, 2 a 1 para a equipe do interior paulista.

Autor do gol contra, Alisson Cassiano substituiu o capitão Rafael Thyere, que segue lesionado. O jogo na Arena Pernambuco foi válido pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.