Santos empata com o Mirassol e segue fora do G-4

Santos voltou a jogar um futebol abaixo da expectativa e ficou no empate sem gols diante do Mirassol fora de casa

Nesta terça-feira (25), o Santos ficou no empate sem gols com o Mirassol, no Municipal de Mirassol, pela 12ª rodada da Série B. Com a igualdade fora de casa, o Peixe segue fora do G-4 e preocupa o seu torcedor. O time aparece na quinta colocação, com 19 pontos. O Leão está na nona posição, com 18 pontos.

Primeiro tempo e Brazão como destaque

O Mirassol tomou conta dos 45 minutos iniciais. Com uma postura agressiva, o time do interior empurrou o Santos para o campo de defesa e frequentou a grande área do Peixe. Diferente dos melhores momentos do ano, o sistema de marcação santista não funcionou e cedeu espaços adversário.

O placar só seguiu inalterado graças ao goleiro Gabriel Brazão. Em três oportunidades claras, ele fez ótimas defesas e salvou o Santos de levar o gol. Na melhor delas, Danielzinho cobrou falta no ângulo e o arqueiro espalmou.

Segundo tempo e leve melhora do Santos

Incomodado com a postura do time, Fabio Carille promoveu três mudanças no Santos. O time deu sinal de vida em campo e assustou em chutes de fora da área com Pituca e Otero. Pouco depois, Furch recebeu cruzamento da direita e cabeceou. A bola bateu no travessão e saiu pela linha de fundo.