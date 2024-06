Rafinha treina com elenco e se aproxima de retorno ao São Paulo

Contudo, este retorno não deve acontecer nesta quinta-feira (27), contra o Criciúma, no MorumBIS. O jogador ainda precisa adquirir ritmo de jogo antes de voltar a atuar. Ele participou da primeira parte do treino, um trabalho de posse de bola em espaço curto. O retorno foi celebrado pelo próprio lateral em suas redes sociais.

O lateral-direito Rafinha deu um passo importante para retornar às atividades. Ele treinou com o elenco do São Paulo nesta semana e avançou em sua recuperação. Assim, ele está próximo de ser um reforço para o técnico Luis Zubeldía para o restante do Campeonato Brasileiro.

“Depois de dois meses de muito sofrimento, por ter que ficar fora dos treinamentos e jogos em decorrência da fratura que tive, hoje treinei com o grupo novamente. Muito feliz por estar de volta e poder ajudar meus companheiros dentro de campo”, escreveu Rafinha.

O veterano está fora de ação desde que sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda no jogo contra o Talleres, na estreia do São Paulo na Conmebol Libertadores, no dia 4 de abril. Desde então, ele está no departamento médico, buscando se recuperar o mais rápido possível.

Desde então, a lateral direita vem sendo assumida por Igor Vinícius, que esteve em campo em 15 dos 18 jogos da equipe na temporada após a fratura do camisa 13. Além disso, o retorno de Rafinha acaba sendo celebrado por conta da escassez de opção no setor. Afinal, a outra opção é o jovem Moreira, que também está no departamento médico.