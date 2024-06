Pituca valoriza empate do Santos: ‘Fizemos um bom jogo’

O Santos ficou no empate sem gols com o Mirassol, no Municipal de Mirassol, pela 12ª rodada da Série B, nesta terça-feira. Com a igualdade fora de casa, o Peixe segue fora do G-4 e preocupa o seu torcedor. Na saída de campo, o volante Diego Pituca, no entanto, valorizou o resultado e também pede melhora nos jogos dentro de casa.

“Já mudamos bastante. Temos que valorizar esse ponto, o Mirassol é muito forte aqui. Temos que trabalhar, fizemos um grande jogo, tivemos bola na trave, mas ainda temos o que arrumar. Temos que fazer pontos dentro de casa”, disse Pituca na saída de campo.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano desperdiçou a chance de entrar no G4 do torneio. O clube, inclusive, aparece em quinto lugar, com 19 pontos, um a menos que o Vila Nova, que abre a zona de classificação à Série A.