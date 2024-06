Dorival lamenta erros do Brasil e explica mudança de Vini Jr

O técnico Dorival Júnior analisou a partida do Brasil no empate frustrante com a Costa Rica, nesta segunda-feira, em Los Angeles, na estreia pela Copa América. Em coletiva, o treinador viu “coisas positivas” no time, mas lamentou erros e pede “mais trabalho sujo” para concluir as jogadas com sucesso.

“O jogo dentro de um contexto foi bem disputado, tivemos a maior parte do tempo com troca de passes, perspectivas pelos lados, por dentro, jogamos com aproximação, criamos boas oportunidades, não fomos felizes nas finalizações, mas de modo geral apresentamos coisas bem positivas. Os jogos serão assim, temos de encontrar caminhos, os trabalhos são para que melhoremos. Natural que não aparecendo os resultados positivos os questionamentos aconteçam, mas tenho consciência do volume que apresentamos e do trabalho que foi realizado”, declarou antes de complementar.

“Precisamos de um movimento sujo, movimento de ataque a ultima linha, movimento de dez passes atrás da linha adversária e abertura maior frontal a esse movimento de linha para que possamos facilitar a vida de quem tenha a bola nos pés. Foi a maior dificuldade encontrada. Faltaram alguns movimentos em profundidade e tivemos dificuldade maior. Esse movimento carrega a linha para cima do goleiro e abrem espaços para trabalhar a bola por trás”, disse o treinador.