Cruzeiro x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes duelam nesta quarta-feira (26), em jogo decisivo por briga no G6 e manutenção na parte de cima da tabela do Brasileirão

O Cruzeiro vem de derrota para o Bahia, fora de casa, na última rodada do Campeonato Brasileiro, e deseja retornar ao caminho das vitórias. Assim, enfrentará o Athletico, em um jogo nesta quarta-feira (26), no Mineirão, pela rodada de número 12 do Campeonato Brasileiro. O duelo é um duelo direto pelo G6. O time mineiro é o oitavo colocado, enquanto o paranaense é o quinto na tabela.

Como chega o Cruzeiro

O técnico cruzeirense, Fernando Seabra, não contará com o lateral-esquerdo Marlon, expulso na derrota para o Bahia. Kaiki e Lucas Villalba são opções para a posição. No ataque, Arthur Gomes, Veron e Robert brigam por duas vagas. Assim, o Cruzeiro chega ao jogo em oitavo lugar, somando 11 pontos em 10 rodadas.

Como chega o Furacão

Com a saída de Cuca e ainda sem definição de um novo comandante, o Furacão terá Juca Antonello no banco de reservas para comandar o time. Em quinto lugar no Brasileirão, com 19 pontos, o Athletico não quer se distanciar dos líderes e, em caso de derrota, ser ultrapassado pelo rival. Assim, terá Cuello e Mastriani no ataque.

CRUZEIRO X ATHLETICO

Brasileirão-2024 – 12ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 26/06/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão (MG)

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki (Lucas Villalba); Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Robert (Gabriel Veron). Técnico: Fernando Seabra

ATHLETICO: Léo Linck; Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Erick e Fernandinho; Nikão, Christian e Tomás Cuello; Gonzalo Mastriani Técnico: Juca Antonello (interino)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Brigida Cirillo Ferreira (Fifa-Al) e Luiz Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Paulo Renato Moreira