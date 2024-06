Brasil só empata com a Costa Rica na estreia da Copa América

O Brasil teve dificuldades para atacar a fechada Costa Rica. Em diversos momentos, a equipe caribenha se defendeu com nove jogadores no campo defensivo. Com isso, a Seleção buscou passes em profundidade, jogadas individuais e chutes de fora da área, mas faltou capricho. As melhores chances saíram com Raphinha, Rodrygo e Vini Jr, porém, todos pararam no goleiro Sequeira. Entretanto, a bola parada foi a que mais chegou mais perto do gol. Aos 29 minutos, Marquinhos balançou a rede, porém o VAR anulou o gol por impedimento (milimétrico) do zagueiro.

Com o resultado, o Brasil fica na segunda colocação, com apenas um pontos, e vê a Colômbia liderar o grupo D. Paraguai fica na última colocação, com nenhum ponto. Agora, as equipes retornam a campo na sexta-feira. Às 19h, a Costa Rica enfrenta a Colômbia, no Glendale. Mais tarde, às 22h, a Seleção Brasileira encara o Paraguai, em Las Vegas.

A Seleção Brasileira empilhou chances, mas não teve sucesso pela estreia da Copa América. Nesta segunda-feira (24/6), o Brasil só empatou com a Costa Rica por 0 a 0, no SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA). A equipe comandada por Dorival Júnior teve maior posse de bola, porém os adversários ficaram postados na defesa e seguraram o placar. Os brasileiros ainda tiveram um gol anulado de Marquinhos ainda no primeiro tempo.

Seleção empilha chances, mas falta variação

Na volta do intervalo, o jogo seguiu com a mesma tônica. O Brasil no ataque, enquanto a Costa Rica se defendeu. Logo no primeiro minuto, Rodrygo, praticamente sozinho na área, despediçou e pouco tempo depois teve outra oportunidade. Além dele, Paquetá arriscou no meio da rua, mas a bola pegou na trave. Ninguém pegou o rebote. Na segunda metade da etapa final, Dorival acionou Endrick e Savinho. Os dois, logo de cara, tiveram uma chance cada com um minuto em campo. O camisa 9 ficou na marcação, enquanto o camisa 20 chutou para fora. Até mesmo o lateral-esquerdo Guilherme Arana, sumido na maior parte do jogo, arriscou de longe, porém o goleiro fez grande defesa. No fim, a Seleção foi na base do abafa para balançar as redes, mas parecia que a bola não quis entrar.

Dorival segue invicto, mas sem encantar

Em seu primeiro jogo oficial pela Seleção Brasileira, o técnico Dorival Júnior segue invicto no comando do Brasil. São cinco jogos, com duas vitórias e três empates. A equipe brasileira segue sem perder no comando do treinador, contudo, ainda falta mais entrosamento e mais tranquilidade na definição das jogadas.

Brasil 0x0 Costa Rica

1ª rodada do Grupo D da Copa América