Arena do Grêmio receberá novo gramado e diretor afirma: ‘Melhor que o original’

Paulo Rossi, responsável pela administração da casa do Tricolor, revela detalhes da mudança de grama inédita no Brasil

A Arena do Grêmio está em processo de recuperação após as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Uma das partes mais afetadas foi o gramado da casa do Tricolor. Assim, o local passará por mudanças e troca de grama, que será inédita no país.

Paulo Rossi, detalhou o processo de mudança da grama na Arena e afirmou que a nova será melhor que a atual. A troca iniciou-se em junho.

“Mesmo durante a temporada, se a temperatura começar a subir e a grama de inverno enfraquecer, teremos um gramado vigoroso de verão pronto para garantir que as últimas partidas da temporada ocorram tranquilamente. Nós adotamos, para essa renovação, uma grama que é inédita ainda em campo de futebol aqui no Brasil, mas já é muito usada no sul dos Estados Unidos e também na Austrália, e tem características muito interessantes para a nossa condição climática. Então, acreditamos que ela possa performar até melhor do que a própria grama original que usamos aqui”, afirmou o diretor da Arena em um vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (25);