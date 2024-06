Volante titular do Cuiabá pode jogar na Bundesliga

O volante Denilson, um dos principais destaques do Cuiabá neste início de Campeonato Brasileiro, está no radar só futebol europeu. A janela de verão abrirá no próximo dia 10 e, com isso, o mercado já começa a ficar aquecido.

O atleta, que atualmente tem sua carreira gerida pela SportsInvest, dos ex-jogadores Rodriguinho e Dudu Cearense, recebeu nas últimas semanas sondagens do Werder Bremen, Wolfsburg e Rennes.