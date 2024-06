Pedro Raul faz sétimo jogo e não pode defender outro clube no Brasileirão

Centroavante estava na mira do Grêmio, mas, por estourar limite de jogos, só pode deixar o Timão para clubes do exterior

Segundo o regulamento da Série A do Brasileiro, um jogador não pode representar dois times em uma mesma edição de campeonato caso tenha atuado por sete ou mais partidas pelo clube de origem. Assim, frusta os planos do Timão de negociar o jogador com outro clube do Brasil. O Grêmio era um dos interessados no centroavante.

Titular no empate contra o Athletico-PR, neste domingo (23) , pelo Campeonato Brasileiro, o centroavante Pedro Raul deve permanecer no Corinthians para o restante da temporada. Isso porque ele fez seu sétimo jogo na competição, diante do Furacão, e não pode mais se transferir para outro clube no Brasil.

A contratação de Pedro Raul vem sendo muito contestada pela torcida. Afinal, o Timão desembolsou R$ 24,7 milhões para tirar o jogador do Toluca, do México. Ele chegaria para ser sombra de Yuri Alberto, mas seu fraco desempenho, junto com o crescimento do camisa 9, fez com que ele ficasse encostado no banco de reservas.

Pedro Raul foi titular no empate diante do Athletico-PR, na vaga do suspenso Yuri Alberto. Contudo, ele não conseguiu se destacar e deu lugar ao garoto Arthur Souza, aos 25 minutos do segundo tempo. No próximo jogo, ele deve voltar ao banco de reservas, já que o camisa 9 vai retornar ao time titular.

Pedro Raul só pode sair para o exterior

Agora, Pedro Raul só pode deixar o Corinthians caso chegue uma proposta do exterior. A janela de transferência se abre no dia 10 de julho, e o Timão espera que uma oferta chegue para vender o jogador.