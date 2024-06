Para não cometer erro do Cruzeiro, Atlético ainda prepara anúncio de zagueiro

Apenas pequenos detalhes buracráticos separar o Atlético do anúncio oficial sobre a chegada de Júnior Alonso

O clube mineiro ainda aguarda a burocracia do Krasnodar, da Rússia, antigo clube de Alonso, para anunciá-lo. Para deixar o clube, Alonso deve pagar um valor ao time russo. Essa quantia será paga pelo Atlético. No entanto, a conta para enviar o valor ainda não chegou ao conhecimento da diretoria alvinegra.

Todavia, já está tudo acertado entre Atlético e Junior Alonso. O paraguaio será jogador do Galo novamente. No entanto, enquanto não acerta a pendência com o Krasnodar, o Galo prefere evitar o anúncio oficial.

O receio é acontecer o mesmo que ocorreu com o Cruzeiro recentemente. O time azul celeste anunciou de maneira oficial o atacante Dudu, do Palmeiras. No entanto, após muita pressão, o jogador desistiu de deixar o Verdão. Por fim, ficou sem clima em Belo Horizonte e também em São Paulo.

Além disso, a diretoria atleticana entende que não há necessidade de pressa. Afinal, Alonso está com a Seleção do Paraguai para a disputa da Copa América e só poderá estrear após a abertura da janela, em julho. Portanto, a preferência é por fazer todos os trâmites corretamente. Mas Junior Alonso será jogador do Galo.