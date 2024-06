Lancha de Pelé que virou sucata ganha reforma; veja antes e depois

Pelé confirmou ao reformador que foi dono do barco e tentou fazer com que Danilo doasse a lancha para ser exibida no Museu Pelé

“Tudo agregou à história do barco, o valor e a motivação minha pra restaurar essa história. Foi aí que eu comecei, tentei escrever para o Pelé, achei o endereço, consegui o e-mail dele, falei com a secretária. O Pelé me respondeu o e-mail confirmando que a lancha pertenceu a ele há muitos anos, eu tenho essa cópia do e-mail até hoje. Tudo isso me motivou. Eu acabei me tornando um fã dele, porque eu apesar de não gostar de futebol, aquilo me remeteu muito à história do Pelé. Eu consegui restaurar esse barco, muitos custos para isso, mas consegui”, disse ao “Uol Esporte”.

O empresário do ramo de embarcações Danilo Iakimoff reformou e vendeu uma lancha presenteada a Pelé após seu milésimo gol. A embarcação de nome “Kelly Cristina” (em homenagem a uma das filhas do astro), foi comprada em 2006, em péssimo estado, devido ao valor histórico e sem fotos prévias do produto.

Pelé tentou reaver a lancha

Embora a lancha fosse de Pelé, ela era usada por seu pai para pescar no litoral de São Vicente, em São Paulo. Aliás, o Rei do Futebol confirmou ao reformador que foi dono do barco e tentou fazer com que Danilo doasse a lancha para ser exibida no museu sobre o jogador. No final, uma maquete da lancha foi feita para exposição.

“O Pelé tinha interesse nesse barco para deixar no Museu Pelé, mas a nossa negociação nunca deu certo, os valores não bateram. Na época, pedi R$ 1 milhão para ele por esse barco. Um dos empresários que era dele na época falou: ‘não, o Pelé não vai comprar’. O Rei queria o barco de graça, na verdade, porque da mesma forma que ele ganhou esse barco na época, ele queria que algum fã também o homenageasse e desse para ele. Disseram que o meu nome seria também lembrado no museu como o doador do barco, mas naquele momento aquilo não foi possível para mim”, relembrou.

