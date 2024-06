Galvão Bueno lamenta a saída de Fernando Diniz do Fluminense: ‘Ele é diferenciado’

O narrador Galvão Bueno lamentou a demissão do treinador Fernando Diniz pelo Fluminense. Nas redes sociais, ele comentou a saída do técnico e mostrou pontos positivos e negativos da passagem do comandante pelo Tricolor.

“Eu sempre lamento essa cultura de demitir técnico depois de uma série de resultados negativos, sem se considerar tudo o que foi feito antes, até porque o Diniz fez um belo trabalho, que culminou no título da Libertadores em 2023. Talvez tenha faltado ao Diniz, por conta da falta de condições físicas ideais do elenco, entender que o time não possui nível técnico para jogar futebol do jeito que ele imagina o futebol. Que ele tenha sucesso em sua carreira, pois ele é diferenciado”, salientou.