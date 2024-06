Estêvão recebe mensagem de atacante do Chelsea por celebração de gol

Estêvão comemorou o seu gol diante do Juventude em homenagem a Cole Palmer, seu futuro companheiro de time no Chelsea

Nesta segunda-feira, através das redes sociais, Cole Palmer postou uma foto com a celebração de Estêvão e fez a referência que “em breve” terá a companhia do palmeirense nos Blues.

O Palmeiras derrotou o Juventude por 3 a 1 , pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e um dos destaques foi o atacante Estêvão. Quando o jogo estava empatado na etapa final, ele aproveitou o cruzamento da direita, dominou e bateu cruzado para recolocar o Verdão em vantagem. Na comemoração, ele fez uma homenagem a Cole Palmer, atacante do Chelsea, que será seu companheiro de clube a partir de 2025.

Vale citar, que Estêvão foi vendido ao Chelsea no último fim de semana. O Verdão entrou em acordo com o time inglês e acertou a ida da sua joia. Porém, o atleta fica sob o comando de Abel Ferreira até a disputa do Mundial de Clubes de 2025. Logo depois, ele se apresenta ao novo clube.

Estêvão em alta

Um dos pilares do bom momento do Palmeiras é o garoto de 17 anos. O jogador encaixou no sistema da comissão técnica e ganhou status de titular absoluto. Sendo assim, tem participado com gols e assistências.

Em sua primeira temporada fixa no time profissional do Alviverde, Estêvão participou de 22 jogos, anotou cinco gols e deu três assistências. Desempenho que o tornou o xodó de Abel Ferreira.