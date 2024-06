Carlos Miguel não joga mais pelo Corinthians, diz António Oliveira

Goleiro alegou dores e ficou fora do duelo contra o Athletico Paranaense. Episódio gerou clima ruim no elenco e irritou o treinador do Timão Crédito: Jogada 10

O goleiro Carlos Miguel não joga mais pelo Corinthians. O arqueiro estava relacionado para o embate contra o Athletico Paranaense, neste domingo (23), pelo Brasileirão, mas ficou de fora alegando dores nos dois tornozelos. O corte agravou a situação do jogador com o técnico António Oliveira, que revelou a saída do atleta. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Não, Carlos Miguel não joga mais no Corinthians. Já o disse e falei neste grupo. Só está aqui no clube quem quer e faz de forma apaixonada, muitos que hoje estão nesta posição deviam perceber o sonho de muita gente poder representar um dos maiores de clube. Incomodou, incomoda, e o Carlos Miguel não vai jogar mais pelo Corinthians. Comigo vão estar aqueles que querem estar no Corinthians. Quem não quiser estar, não vai fazer falta nenhuma”, disse António Oliveira, em coletiva após a partida.

Carlos Miguel está de malas prontas para se transferir ao Nottingham Forest. Contudo, o Timão esperava que o goleiro honrasse seu contrato até o final. O jogador cumpriu suspensão diante do Internacional e naturalmente retornaria para a meta corintiana contra o Athletico. Mas as atitudes do arqueiro durante a preparação para o embate em Curitiba irritou António Oliveira. Carlos Miguel alega dores para não viajar a Curitiba Carlos Miguel trabalhou normalmente na quinta e na sexta-feira e estava treinando entre os titulares. Contudo, no sábado (22), o goleiro alegou dores nos dois tornozelos e não trabalhou no gramado. Mas em avaliações ocorridas antes do embarque a Curitiba, nenhuma lesão foi detectada e o jogador estava apto para jogar. O goleiro estava entre os relacionados, mas a reclamação horas antes da viagem resultou no corte da lista de relacionados e em um clima ruim em Curitiba. António Oliveira decidiu por Matheus Donelli no time titular, com o jovem Cadu, de 19 anos, como reserva imediato.