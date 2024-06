Athletico procura estafe de Diniz, recém-demitido pelo Fluminense

Treinador, campeão da Libertadores pelo Flu, já teve passagem no Furacão, que demitiu Cuca também nesta segunda-feira (24)

Segundo o portal “ge”, o Furacão já revelou ao estafe do treinador que deseja sua contratação para o restante da temporada. O contato, ainda de acordo com a publicação, aconteceu horas depois do anúncio de demissão por parte do Flu. Diniz treinou o Athletico entre 2017 e 2018, deixando boa impressão em Curitiba.

A dança das cadeiras dos treinadores do Brasileirão ganhou novos capítulos nesta segunda-feira (24). Afinal o Athletico, que demitiu o técnico Cuca nesta manhã , já contatou Fernando Diniz, recém-demitido pelo Fluminense .

Não à toa, o presidente do clube, Mario Celso Petraglia, tem admiração pelo treinador. Diniz também já trabalhou com André Mazzuco, atual diretor de futebol do Athletico. Foi em 2021, quando Mazzuco contratou o treinador pelo Santos.

A passagem de Diniz pelo Athletico durou 21 jogos, com cinco vitórias, sete empates e nove derrotas – 35% de aproveitamento. Desde então, passou por Fluminense (duas vezes), São Paulo, Santos, Vasco, além da Seleção Brasileira.

O Athletico vem na quinta posição do Brasileirão, mas já não ganha há três rodadas. Foram três empates, com todos eles saindo oriundos de gols sofridos pelo Furacão nos lances finais das partidas. Já o Fluminense vem na lanterna, com seis pontos e apenas uma vitória em 11 jogos.