‘Baila Vini Jr’: DJ lança remix de música para o craque brasileiro

Carioca que mora em Berlim, na Alemanha, DJ Gus fala sobre a importância do jogador para a Seleção. Confira a letra! Crédito: Jogada 10

Um dos grandes nomes do futebol mundial, Vini Jr é um dos favoritos para conquistar a Bola de Ouro. Mas, para buscar o prêmio, o jogador sabe que precisa ir bem na Copa América, que para a Seleção Brasileira começa nesta segunda-feira (24). Para embalar o atacante na competição, um DJ brasileiro, que reside na Europa, fez o remix de uma música para o camisa 7 da Canarinho. Dessa forma, o Jogada10 mostra para você o “Vini Jr Baila”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O DJ Gus, que mora em Berlim, na Alemanha, fez um remix da música “Vai Vinícius Júnior”, que foi lançada em 2018, com o Dj Marlon Matrix. Com uma mistura de Reggaeton com o Funk Carioca, a ideia é homenagear o jogador, atual campeão da Liga dos Campeões. O lançamento oficial está marcado para o dia 28 de junho.

DJ Gus Para o carioca, que já fez sucessos com “Mister do Flamengo”, para Jorge Jesus, e “Pedro Matador”, atacante do Flamengo, a composição foi feita para homenagear o Garoto do Ninho, que hoje brilha no futebol mundial. “O Vini Jr, hoje, é o maior jogador brasileiro e a grande esperança para trazermos o hexa na próxima Copa. O Neymar não é mais o protagonista principal, e terá um companheiro de peso para, assim como em 2002, com Ronaldo e Rivaldo, e em 94, Romário e Bebeto, unir forças para a tão sonhada taça mundial”, explicou. “Esta música é um Reboot da primeira versão que eu compus em 2018 com o título “Vai Vinícius JR”, interpretada pelo MC Mengao. Assim, como estou aqui em Berlin, gravei a voz no meu estúdio e o DJ Marlon Matrix produziu nos beats e arranjos, no Rio de Janeiro. Ou seja, uma conexão Brasil e Alemanha”, explicou.

Desafio nas redes sociais O MC Gus, aliás, fará um desafio assim que a música for lançada. Ele explicou. “E dia 28 deste mês, aliás, que será o lançamento oficial em todas as plataformas digitais. Mas também iniciará o desafio do Challenge. O vídeo que tiver mais curtidas e compartilhamentos dançando a música ficará com a premiação de R$ 1.000. Assim, para concorrer tem que me marcar e marcar o jogador @Vinijr, com o objetivo dele dançar a música nos jogos da Seleção. Uma bailarina, aliás, fará a coreografia e lançará nas redes sociais. Posteriormente, também farei um vídeo divulgando o desafio. Bora, rumo ao título”, acrescentou o DJ Gus. Nas redes sociais, o seu perfil é @mcgusdeejay. Confira a letra da música de Vini Jr “Vini Jr baila

Vini Jr

baila, Vini Jr baila

não para, não para não (2x) O moleque é o bicho

entra com bola e tudo

mete o gol, mete o gol

vai Vinícius Júnior O moleque é o bicho

entra com bola e tudo

mete o gol, mete o gol

vai Vinícius Júnior Dá chapéu, dá caneta

jogador de Seleção

cria de São Gonçalo

revelado no Mengão

encanta a arquibancada

deixa o zagueiro maluco

do Flamengo para o mundo

vai Vinícius Júnior (3x)