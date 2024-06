Sem dificuldades, Estados Unidos batem Bolívia na Copa América

Norte-americanos construíram placar com gols de Pulisic e Balogun

Dois minutos. Foi isso que os norte-americanos precisaram para inaugurar a conta em bonito chute de Christian Pulisic. Logo após cobrança de escanteio curta, o camisa 10 carregou pro meio e bateu no ângulo esquerdo do goleiro Billy Viscarra.

Os donos da casa começaram a Copa América vencendo. Contra a Bolívia, no AT&T Stadium, em Dallas, os Estados Unidos ganharam por 2 a 0, neste domingo (23), mesmo sem fazer uma apresentação vistosa. O embate em questão foi válido pelo Grupo C.

Na sequência da primeira etapa, os Estados Unidos tinham mais a posse de bola e buscava envolver a marcação adversária com base na troca de passes. Desse modo, mesmo em ritmo mais reduzido do que o período inicial, o segundo tento dos anfitriões saiu já aos 44 minutos. Ao receber próximo à grande área, Folarin Balogun recebeu com espaço e bateu de fora da área, cruzado, fugindo de Viscarra.

Tímida melhora

Na volta para a etapa complementar, as três mudanças na Bolívia deram caráter de agressividade no estilo de jogo dos sul-americanos. Com um meio-campo mais robusto e a modificação para dois zagueiros, os bolivianos ensaiaram uma reação na posse de bola e busca mais aguda pelo ataque. Essa melhoria, entretanto, não foi suficiente sequer para diminuir o prejuízo de La Verde, pelo contrário.

O marcador no AT&T Stadium se alterou, na verdade, do outro lado quando Weah aproveitou cruzamento de Balogun. Porém, o tento foi invalidado por impedimento de quem deu a assistência e o apito final do árbitro italiano Maurizio Mariani decretou a vitória estadunidense por 2 a 0.