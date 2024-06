Danilo, sobre estreia da Seleção na Copa América: ‘Mudar a cara, diminuir sorriso’

“Ansiedade é um sentimento importante, desde que equilibrado. Grupo jovem, alguns pela primeira vez. Mesclar, portanto, frieza com ansiedade positiva. Ambiente muito bom nos treinos. Mudar a cara, diminuir sorriso, brincadeira, ficar com foco”, disse o lateral-direito da Juventus.

Capitão da Seleção Brasileira e um dos jogadores mais experientes do elenco, o lateral-direito Danilo cobrou seriedade às vésperas da estreia do time nesta edição da Copa América. Nesta segunda-feira (24), o Brasil enfrenta, então, a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A bola rola às 22h (horário de Brasília). O técnico Dorival Júnior, aliás, já confirmou a escalação .

Nos Estados Unidos desde 30 de maio, o Brasil já realizou dois amistosos preparatórios para a Copa América: venceu o México por 3 a 2, no Texas, e empatou com os EUA por 2 a 2, em Orlando. Para Danilo, o grupo precisa mostrar resultado antes de desempenho.

“Esperamos cumprir com as expectativas, não do jogo bonito, isso fica para imprensa e torcida, mas das vitórias. Se for possível jogar bonito, que seja, senão que vença com determinação”, completou o defensor.

Danilo ainda analisou a Costa Rica, um dos rivais no Grupo D. Colômbia e Paraguai, que entram em campo antes, completam a chave.