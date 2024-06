Bruno Guimarães exalta Copa América e lembra época de torcedor

Bruno Guimarães, inclusive, citou um momento especial que outro lado do torneio, o de torcedor. Na época, o volante tinha apenas seis anos, mas já se entretia com futebol e mostrava entusiasmo como Copa América.

“Sempre foi uma competição que quis muito jogar. É a minha primeira Copa América, apesar de já ter uma bagagem com a Seleção (disputou a última Copa do Mundo), Quero sair 100 %, jogar a primeira, e, se Deus quiser, ganhar. Todo mundo já está ansioso para chegar logo na estreia. Estamos trabalhando bastante esses últimos dias. Estamos empenhados, felizes de estar representando a Seleção, esperamos dar o nosso melhor e sem dúvida conquistar o título”, começou Bruno.

“Tenho muito na memória aquele gol do Adriano no finalzinho contra a Argentina. Essa edição me marcou muito, lembro de estar assistindo ao jogo, de estar acreditando até o final. Estava em casa fazendo churrasco vendo o jogo do Brasil. Lembro quando o Adriano fez o gol, era a cerveja para o alto, uma gritaria, fogos. Então foi uma lembrança que ainda está bem fresca na minha memória”, completou Bruno Guimarães.

Brasil na Copa América

A Seleção Brasileira está no Grupo D da competição, que tem ainda Colômbia e Paraguai, seleções que se enfrentarão também nesta segunda-feira (24), mas um pouco mais cedo, às 19h (horário de Brasília). Aliás, depois, Bruno Guimarães e seus companheiros enfrentarão paraguaios e colombianos nos dias 28/6 e 02/07, respectivamente. Os dois primeiros colocados avançam para as quartas de final. A decisão está marcada para o dia 10/07.

A Copa América existe desde 1916 e, inicialmente, contava apenas com equipes da América do Sul. A competição sempre teve períodos irregulares, mas a tendência é que agora seja fixado de quatro em quatro anos, junto com os anos de Eurocopa. Até hoje, foram 47 edições. O Brasil é o terceiro maior vencedor, com nove títulos, bem atrás de Uruguai e Argentina, ambos com 15.