Albânia x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Dessa maneira, a Albânia está na terceira posição do Grupo B, com o ponto conquistado no empate contra a Croácia. Para avançar de fase, os albaneses são obrigados a ganhar da Seleção Espanhola e torcer para a vitória da Croácia diante da Itália.

O surpreendente trabalho de Sylvinho no comando da seleção da Albânia pode ser recompensado com um feito histórico nesta segunda-feira. Isto porque os albaneses dependem apenas de suas forças para confirmar a vaga nas oitavas de final da Eurocopa pela primeira vez na história.

Jogo decisivo na última rodada do Grupo B da Eurocopa 2024. Albânia e Espanha se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 16h (de Brasília), na Esprit Arena, em Düsseldorf, na Alemanha. Enquanto os espanhóis já estão classificados para as oitavas de final, os albaneses, comandados pelo técnico brasileiro Sylvinho, ex-Corinthians, podem avançar à fase mata-mata em caso de vitória diante da Fúria.

Dessa forma, a boa notícia para Sylvinho é que ele não terá problemas de última hora para escalar o time. Mihaj, que sentiu um incômodo muscular, participou do último treino com o grupo e deve começar entre os titulares. No entanto, a dúvida fica por conta de Manaj, que deve acabar sendo substituído por Broja no ataque.

Como chega a Espanha

Por outro lado, a Espanha, que é uma das seleções que mais se destacaram até o momento nesta edição da Euro, já está com a vida definida. Assim, após as duas vitórias, a Fúria assegurou a liderança do Grupo B com seis pontos e não poderá ser ultrapassada, mesmo em caso de derrota nesta segunda-feira.

Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Luis de la Fuente poupe alguns jogadores e dê oportunidade para aqueles que jogaram menos tempo nas duas primeiras rodadas. Por fim, a única baixa confirmada na Fúria é o volante Rodri, do Manchester City, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.