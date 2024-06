Turquia x Portugal: onde assistir, escalações e arbitragem

O jogador que disputou mais edições de Eurocopa volta a campo neste sábado (22). Liderado por Cristiano Ronaldo, Portugal enfrenta a Turquia às 13h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela segunda rodada do Grupo F. Ambas as equipes vêm de vitória na competição e quem vencer a partida garante a classificação para as oitavas de final.

Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Vincenzo Montella repita a escalação do time titular da estreia, uma vez que não há desfalques na seleção turca. Além disso, destaques para o jovem Arda Guler, do Real Madrid, e para o capitão Çalhanoglu, da Inter de Milão.

No momento, a Turquia é a líder do Grupo F com os mesmos três pontos do vice-líder Portugal, mas leva vantagem no saldo de gols.

Como chega Portugal

Por outro lado, Portugal conseguiu uma vitória suada na primeira rodada, contra a República Tcheca, e agora terá um desafio ainda mais complicado. Contudo, a tendência é que o técnico Roberto Martínez não faça alterações no time titular.