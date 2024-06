Torcida do Fluminense protesta contra jogadores na entrada do CT

Tricolor é o último colocado do Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o Flamengo, neste domingo (23), no Maracanã Crédito: Jogada 10

Os jogadores do Fluminense foram alvos de protesto na chegada do centro de treinamento Carlos Castilho, em Jacarepaguá, neste sábado (22). O elenco chegava para a última atividade antes do clássico com o Flamengo. Assim, parte da torcida parou carro de jogadores para protestar contra o mau momento da equipe. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Alguns dos atletas que conversaram com os torcedores foram o zagueiro Marlon, o volante Alexander e o atacante John Kennedy. O ídolo Fred, atualmente diretor de planejamento esportivo do Tricolor também ouviu críticas. Os seguranças do clube precisaram intervir para evitar um episódio mais grave.

É a segunda manifestação de torcedores contra o momento negativo. Isso porque, na última quinta-feira (20), os muros da sede do clube nas Laranjeiras apareceram pichados. Alguns dos recados eram o pedido da demissão do técnico Fernando Diniz e que o “clube vai virar o inferno”. Atualmente, o Tricolor ocupa a última colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas seis pontos depois de dez partidas. Tal situação voltou a se repetir após quase 15 anos. Aliás, ocorreu depois do triunfo do Vitória por 4 a 2 sobre o Atlético, no Barradão. Protesto de torcedores do Fluminense no CT Carlos Castilho. pic.twitter.com/s9kCesB5Kh