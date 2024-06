Tite tem dúvidas na escalação do Flamengo para clássico com o Fluminense

Treinador do Flamengo não sabe se escalará Ayrton Lucas e Allan desde o início. Léo Pereira e Léo Ortiz podem voltar a atuar improvisados Crédito: Jogada 10

O Flamengo encerrou a preparação para o clássico contra o Fluminense neste domingo, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A atividade não tirou as dúvidas da cabeça do técnico Tite, que ainda não definiu o time para encarar o Tricolor, no Maracanã, pela 11ª rodada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A volta antecipada de Ayrton Lucas e Allan é levada em conta. A dupla não está 100% fisicamente, porém atuou contra o Bahia na última quinta-feira (20). O lateral-esquerdo foi titular, enquanto o volante foi acionado no segundo tempo contra os baianos.

Com a volta de Fabrício Bruno, Tite tem mais opções para montar o time. Isso porque Léo Pereira foi testado mais uma vez como lateral-esquerdo no treino – em outra parte da atividade, entrou Ayrton Lucas. O mesmo ocorreu na posição de volante, com Léo Ortiz revezando com Allan. Apesar de ter a volta de Fabrício Bruno, Tite terá um problemão no setor ofensivo. Everton Cebolinha teve diagnosticada uma lesão no quadril e desfalcará o Flamengo de três a quatro semanas. Ele já vinha de lesão muscular, que o tirou do duelo contra o Athletico-PR. Contudo, atuou 45 minutos diante do Bahia. Bruno Henrique assume a vaga do camisa 11. Veja possível escalação do Flamengo Dessa maneira e com algumas dúvidas, Tite deve mandar esse time do Flamengo a campo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira (Ayrton Lucas); Allan (Léo Ortiz), Gerson e Lorran; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro.