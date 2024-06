Estêvão deixa mensagem após ser anunciado como reforço do Chelsea

O Chelsea confirmou a compra de Estevão, joia do Palmeiras, neste sábado (22). Pouco depois, o meia-atacante de 17 anos utilizou suas redes sociais para celebrar o sucesso da negociação. No ‘X’ (antigo Twitter), o jovem, que ainda seguirá no clube brasileiro até julho de 2025, inclusive para a disputa do Mundial de Clubes do próximo ano, disse que vive a realização de um sonho.

“Obrigado senhor. Mais um sonho realizado @ChelseaFC