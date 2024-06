Técnico da Itália admite superioridade da Espanha: ‘Todos querem copiar’

Luciano Spalletti reconhece que a Azzurra não conseguiu se impor diante da qualidade do adversário pelo Grupo B da Eurocopa

Em duelo válido pela segunda rodada da Eurocopa, a Espanha teve uma atuação segura diante da Itália e deixou ótima impressão na briga pelo título do torneio. Assim, Luciano Spalletti, técnico da Azzurra, admitiu a superioridade do adversário no revés por 1 a 0 e admitiu que todos querem copiar o estilo de jogo da Fúria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Contra uma equipe com esta qualidade técnica e este futebol, não conseguimos reagir nem fazer nada. Fomos dominados por uma equipe que não nos deixou fazer nada devido à sua superioridade. Todos queremos copiar o jogo da Espanha porque eles praticam um futebol muito bom. Eles mereceram vencer”, disse Spalletti em entrevista coletiva.