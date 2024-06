Rony e Weverton revelam detalhes de gol do Palmeiras contra Bragantino: ‘Treinamos de manhã’

Goleiro deu assistência para atacante que fez o gol da vitória palmeirense em jogo no Allianz Parque; resultado colocado o Verdão em terceiro

O Palmeiras venceu o Bragantino por 2 a 1 no Allianz Parque, nesta quinta-feira, (20), e assim, alcançando o terceiro lugar, com 20 pontos em 10 jogos disputados. O atacante Rony, autor do gol decisivo, agradeceu ao goleiro Weverton pela assistência.

“Agradecer pela assistência, a gente sabia o quão difícil era fazer a jogada dar certo. Treinamos isso hoje de manhã e graças a Deus deu certo. Parabenizar meu goleirão pela assistência. Fiquei ainda mais feliz dele ter ido comemorar conosco. A gente treinou de manhã, o professor pediu para fazer isso e graças a Deus deu certo. Isso ficará marcado.”

Por sua vez, o goleiro palmeirense também comentou sobre o lance e explicou como o técnico Abel Ferreira preparou a equipe para enfrentar o Bragantino e alertou sobre a forma que o adversário costuma marcar.