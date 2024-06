Cruzeiro anuncia a contratação do defensor Jonathan Jesus

O Cruzeiro segue movimentando o mercado de negociações e nesta sexta-feira (21), anunciou a contratação do defensor Jonathan Jesus, de 20 anos. Considerado uma promessa e com potencial de revenda para o futebol exterior. Ele foi revelado pelo Ceará.

O clube cearense e o mineiro fecharam a negociação por cerca de R$ 8 milhões, e o zagueiro assinará contrato até 2029. O Cruzeiro comprou 90% dos direitos de Jonathan, enquanto o Ceará ficará com os outros 10%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Reforços vão atuar a partir do dia 10 de julho no Cruzeiro

Nos últimos dias, Jonathan Jesus passou nos exames médicos e assinou contrato. A expectativa é que ele comece os treinos com seus novos companheiros na próxima semana. Desse modo, a estreia só poderá ocorrer quando abrir a janela de transferências no dia 10 de julho. Aliás, além do defensor, o clube também agilizou a contratação do meia Matheus Henrique.