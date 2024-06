Abel se rende a Estêvão: ‘O moleque faz maravilhas’

O Palmeiras venceu o RB Bragantino por 2 a 1 nesta quinta-feira (20), no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter balançado as redes, o garoto Estêvão foi um dos grandes destaques da partida. Afinal, ele foi responsável pela criação de diversas jogadas do Verdão e desequilibrou a partida para o sistema ofensivo.

“Miúdo espetacular, toda gente gosta, tem dois pais fabulosos, essa geração é incrível. O Endrick, o Estêvão, o Luis, gostam todos de jogar ali do mesmo lado. Às vezes fazemos jogos que os deixo jogar em qualquer posição. Dois deles já não estão cá. Fico feliz de ter contribuído de alguma forma no crescimento deles”, disse Abel, que seguiu.

“Esse menino, dizer só que jogou bem pra continuar focado, continuar a atacar e defender. O que posso dizer e desfrutem enquanto estiver aqui, porque esse moleque faz maravilhas. Enquanto tiver energia pra jogar, aproveitem, porque é maravilhoso”.

Estêvão já tem data para deixar o Palmeiras

Estêvão já está acertado para ser jogador do Chelsea, mas ficará no Palmeiras até o meio de 2025, para a disputa do Mundial de Clubes. Até lá, Abel e o torcedor esperam desfrutar o máximo possível do atacante, que mesmo com os dias contados, pode dar muita alegria para os palmeirenses.