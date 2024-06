Santos se aproxima de fechar novo patrocínio

Peixe deve fechar acordo com o Porto de Santos e será válido para o futebol profissional e de base do clube

O Santos está muito próximo de anunciar um novo patrocinador. Trata-se do Porto de Santos, que firmará um acordo para estampar sua marca nas camisas do time principal e das categorias de base do Peixe. A expectativa é de que o acordo seja assinado ainda neste mês de junho. A informação foi dada primeiramente pela revista “Veja”.

Aliás, as negociações vêm sendo tocadas pelo presidente do clube, Marcelo Teixeira. O mandatário não vem medindo esforços para buscar parceiros para o ano de reconstrução do Peixe, que disputa a Série B do Brasileirão pela primeira vez na história. Na negociação com o Porto de Santos, os valores e o tempo de contrato estão sendo mantidos em sigilo. Gatilhos por metas alcançadas, como o acesso para a Série A, estão sendo negociados.